Сергей Харитонов: "Нурмагомедов - фаворит в бою с Макгрегором"

Известный российский боец Сергей Харитонов отметил, что его соотечественник Хабиб Нурмгомедов является фаворитом в возможном бою против ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора.

- Это их дела, когда им встречаться. Но, конечно, Хабиб – фаворит в этом бою. Это мое мнение. Преимуществ у Макгрегора никаких нет, – цитирует "Р-Спорт" Харитонова.

Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса проиграл американскому боксеру Флойду Мейвезеру техническим нокаутом в десятом раунде. После Нурмагомедов заявил, что 30 декабря является идеальной датой проведения боя с ирландцем.