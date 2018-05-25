Сергей Харитонов: "Над глазом туман – реванш проведем в июле"

Боец ММА Сергей Харитонов после победы над Антоном Вязигиным на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 92 рассказал о своей травме глаза. Бой, прошедший в Санкт-Петербурге, был завершен досрочно во втором раунде из-за повреждения у Харитонова.

– Как самочувствие?

– Сейчас поедем в травмпункт, будем проверять, – отметил Харитонов. – Я не думаю, что Антон наносил удар преднамеренно. Он не виноват. Так бывает. Честно говоря, я первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Глаз не видел, и я реально не мог продолжить бой. Я думаю, матч-реванш расставит все точки.

– У вас планировался еще один бой, менее чем через неделю.

– Сейчас будем решать с врачем. Если мне смогут что-то сделать за два-три дня – буду выступать. Если нет – значит, нет. Это спорт, от этого никуда не денешься.

– По ощущениям вели этот бой?

– Я, конечно, выигрывал. Тактика у боя была такая – отработать три раунда по очкам. Не хотел обострять ситуацию, потому что через шесть дней к меч назначен следующий поединок. Поэтому я аккуратно действовал и осторожничал.

– Вягизин опасней оказался, чем вы думали? Поначалу он очень активно действовал.

– Активно, да. Но я все видел и был готов – мы с тренером отработали это. В целом, я рад, что молодые ребята растут и показывают результат.

– Реванш в июле?

– В июле, на "Битве в горах".

– Как сейчас видите?

– Левым глазом хорошо, а над правым у меня как будто туман. (Игорь НОВИКОВ)

Харитонов решением судей победил Вязигина, бойцы провели полтора раунда