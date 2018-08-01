Сергей Харитонов: "Емельяненко – однозначный фаворит поединка с Сонненом"

Известный российский боец MMA Сергей Харитонов считает Федора Емельяненко фаворитом боя с американцем Чейлом Сонненом​. Поединок состоится 13 октября в Нью-Йорке в рамках "Гран-при" Bellator.

– Федор – однозначный фаворит этого поединка, – цитируют "Известия" Харитонова. – Не исключаю, что по сценарию он будет похож на предыдущий бой Емельяненко с Миром и завершится нокаутом в первом раунде. Федор намного мощнее соперника и имеет сильный удар. Но, возможно, бой затянется. Все знают, что Соннен в первую очередь очень вязкий и быстрый борец, но и у Емельяненко хорошая борцовская подготовка. Не забывайте – Федор начинал в самбо. Так что, если бой будет переходить в партер, это не станет для него проблемой.

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