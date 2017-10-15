Сергей Харитонов: "Бой с Емельяненко интересен только за большие деньги"

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов подчеркнул, что поединок против Александра Емельяненко ему интересен только за большой гонорар. Отметим, что в сентябре 2006 года между ними уже проходил бой, тогда победу одержал Емельяненко благодаря техническому нокауту.

- Если мне поступит предложение о бое - будем говорить, - цитирует ТАСС Харитонова. - Но меня нужно хорошо заинтересовать этим боем, причем организаторам придется сильно постараться в финансовом плане. Тогда существует вероятность, что меня заинтересует этот поединок. Я отношусь к Александру негативно и желания взять реванш у меня нет.