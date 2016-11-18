Сергей Харитонов 3 декабря проведет бой против Франциско да Силвы

Российский боец ММА Сергей Харитонов 3 декабря в рамках большого вечера смешанных единоборств в Екатеринбурге проведет бой против бразильца Франциско Сандро да Силвы по прозвищу "Туши свет", сообщает vesti.ru. Всего на ринге в Екатеринбурге состоится 12 поединков.

Статистика выступлений Харитонова в смешанных единоборствах насчитывает 23 победы и 6 поражений. В последнее время россиянин не выходил в октагон, взяв перерыв продолжительностью в 1 год. В последнем бою, который состоялся в ночь на 5 ноября, россиянин проиграл американцу Джейви Айяле. Харитонов является полуфиналистом "Гран-при" крупнейших международных организаций ММА Pride и Strikeforce.

Ближайший соперник россиянина 32-летний бразилец Да Силва начал профессиональную карьеру в 2013 году. За это время боец одержал 7 побед, 5 из которых были добыты нокаутом. Единственное поражение бразилец потерпел в октябре прошлого года, проиграв Бруно Капелоззе.