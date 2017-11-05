Сен-Пьер победил Биспинга удушающим приемом и стал чемпионом UFC в среднем весе

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сен-Пьер победил чемпиона в среднем весе Майкла Биспинга в главном бое турнира UFC 217. Победитель был определен по итогам третьего раунда, когда канадец применил удушающий прием и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.

Напомним, Сен-Пьер не выходил в октагон с ноября 2013 года, бой против Биспинга стал для него первым за четыре года.