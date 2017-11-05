Сен-Пьер победил Биспинга удушающим приемом и стал чемпионом UFC в среднем весе

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Джордж Сен-Пьер победил чемпиона в среднем весе Майкла Биспинга в главном бое турнира UFC 217. Победитель был определен по итогам третьего раунда, когда канадец применил удушающий прием и стал новым чемпионом UFC в среднем весе.
Напомним, Сен-Пьер не выходил в октагон с ноября 2013 года, бой против Биспинга стал для него первым за четыре года.
It's been 4 years since UFC gold has been around his waist. #AndNew @GeorgesStPierre pic.twitter.com/si3UXeWyi7– UFC (@ufc) 5 ноября 2017 г.