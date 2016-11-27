Сборная России завоевала все золото чемпионата мира по ММА, завершившегося в Макао. Российские спортсмены повторили успех чемпионата Европы. Чемпионами мира по ММА стали:

Нурмагомедов Омар (весовая категория до 61.2 кг), Тайгибов Курбан (весовая категория до 65.8 кг), Рамазанов Мурад (весовая категория до 70.3 кг), Расулов Алибег (весовая категория до 77.1 кг), Хирамагомедов Гамзат (весовая категория до 84 кг), Анкалаев Магомед (весовая категория до 93 кг),

Исагаджиев Амирхан (весовая категория свыше 93 кг).

Магомед Анкалаев и Гамзат Хирамагомедов стали 2-кратными чемпионами мира по ММА.

В общекомандном зачете, таким образом, Россия заняла первое место, второе место – Казахстан, третье – Китай.