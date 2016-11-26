Сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира по ММА в Макао

В китайском Макао стартовал чемпионат мира по ММА. По результатам первого соревновательного дня сборная России в полном составе вышла в финал чемпионата мира.

В финалы вышли: чемпион России Омар Нурмагомедов (до 61,2 килограмма), чемпион России Курбан Тайгибов (до 65,8 килограмма), чемпион России Мурад Рамазанов (до 70,3 килограмма), чемпион России Алибег Расулов (до 77,1 килогамма), чемпион мира, обладатель Суперкубка России Гамзат Хирамагомедов (до 84 килограммов)

чемпион мира, чемпион России, обладатель Суперкубка России Магомед Анкалаев (до 93 килограммов), чемпион России, Мастер спорта Амирхан Исагаджиев (свыше 93 килограммов).

- Первый соревновательный день чемпионата мира продемонстрировал очень высокий уровень подготовки спортсменов из всех стран-участниц, - сказала Исполнительный директор Союза ММА России Татьяна Щетинина. - Все ребята из нашей национальной сборной подошли к чемпионату в прекрасной форме. Подводить итоги рано, но уже есть основания говорить, что мы медленно, но верно движемся в подтверждении статуса одной из сильнейших команд мира.