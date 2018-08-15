Самый дорогой билет на бой Хабиба с Макгрегором стоит 2505 долларов

Стали известны цены на билеты на бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
Самый дорогой билет обойдется в 2505 долларов, самый дешевый - 205. Продажи начнутся на текущей неделе.
Бой за титул чемпиона между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC229.
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UFC just officially announced the ticket prices for the Khabib vs. McGregor card on Oct. 6, which go on sale this week: $2,505, $2,005, $1,505, $1,005, $755, $555, $405, $355, $305, $255, $205.– Ariel Helwani (@arielhelwani) 14 августа 2018 г.