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Самый дорогой билет на бой Хабиба с Макгрегором стоит 2505 долларов


Стали известны цены на билеты на бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором

Самый дорогой билет обойдется в 2505 долларов, самый дешевый - 205. Продажи начнутся на текущей неделе.

Бой за титул чемпиона между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках  шоу UFC229.

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Титулы не имеют значения. Ради чего подерутся Нурмагомедов и Макгрегор

 

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор. Супербой 6 октября
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