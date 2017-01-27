14:00 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Руслан Магомедов: "Хотим сократить мою дисквалификацию до пяти-шести месяцев"

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Отстраненный боец ММА Руслан Магомедов планирует вернуться к соревнованиям весной нынешнего года. Ранее стало известно о том, что спортсмен, выступающий в UFC, сдал положительную допинг-пробу 7 сентября прошлого года. В настоящее время по данному случаю проводится расследование, Американское антидопинговое агентство (USADA) уже уведомило Магомедова о проваленном допинг-тесте. Россиянин на данный момент отстранен бессрочно.

– Мы хотим сократить дисквалификацию до пяти-шести месяцев, попробуем меня оправдать, – цитирует ТАСС Магомедова. – Я хотел бы уже весной провести бой. Сейчас вместе с адвокатом мы занимаемся этим процессом, я также повторно сдал допинг-пробу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977392

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