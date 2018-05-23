Руслан Кривуша: "Харитонов в одной из лучших своих форм за последнее время"

Тренер российского тяжеловеса Сергея Харитонова Руслан Кривуша раскрыл секреты нестандартной подготовки именитого бойца ММА перед боем с "Череповецким Гигантом" Антоном Вязигиным. Супер-бой двух российских тяжеловесов станет 24 мая главным событием турнира M-1 Challenge 92, который пройдет в рамках официальной программы Петербургского Международного Экономического Форума на "М-1 Арене".

- Сергей подошел к бою с Антоном Вязигиным в хорошем физическом состоянии, я бы сказал в одной из лучших своих форм за последнее время. Настрой, тоже один из лучших. В горах был жесткий режим - 3 тренировки в день. Одна - это легкая зарядка, куда входила прогулка, работа над статикой и небольшая пробежка. Во время дневной тренировки акцент делался на спаррингах, плюс наработка определенных приемов. Вечерняя подготовка - это больше работа на мешках и лапах. Иногда включалось восхождение на гору с бросанием камней из разных положений - одной рукой, двумя руками, в стороны, из-за головы и приседа. Разные варианты таких упражнений влияют на силу удара, на ловкость, на взрывные качества. Такая нестандартная подтотовка готовит правильно мышцы к ударной работе, - рассказал Руслан Кривуша.

По поводу преимущества Вязигина добавил, что Харитонов не раз дрался с более высокими соперниками, и это не такая большая для него проблема.

- Он боксировал во время тренировочного лагеря с хорошими высокими и взрывными спортсменами, поэтому защита будет стандартная. В любом случае 21-дневное кислородное голодание пошло Сергею на пользу, укрепило организм и увеличило выносливость. Он подошел к бою с оптимальным весом 120 килограммов - это очень хорошая форма.