Рой Джонс присутствует на бое Емельяненко

Легендарный американский боксер Рой Джонс – чемпион мира в четырех весовых категориях – присутствует на бойцовском вечере в Москве, главным событием которого должен стать первый за несколько лет бой Александра Емельяненко с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом. Поединок пройдет в рамках World fighting championship Akhmat (WFCA). Ожидается, что соперники выйдут в ринг в ГЦКЗ "Россия" сегодня около 22.00 по московскому времени. (Дмитрий ГИРИН)

"СЭ" проведет прямую трансляцию боя Емельяненко – Дос Сантос.

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Онлайн трансляция Александр Емельяненко – Джеронимо Дос Сантос.