Рой Джонс: "Поступок Нурмагомедова после боя с Макгрегором – это ответ на провокации ирландца"

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший заявил, что потасовка российского бойца Хабиба Нурмагомедова после боя за звание чемпиона в легком весе в рамках UFC 229 против Конора Макгрегора является ответом на провокацию 30-летнего ирландца и его команды.

6 октября Нурмагомедов защитил пояс чемпиона UFC, победив ирландца Макгрегора. За свою карьеру 30-летний россиянин одержал 27 побед и ни разу не проиграл.

– Если ты приезжаешь в США из другой страны и хочешь напасть на автобус, в котором сижу я, то ты не прав, – цитирует Джонса ТАСС. – Поступок Хабиба – это ответ, ответ мужчины. К тому же в автобусе реально могли пострадать люди. Было бы нечестно дисквалифицировать Хабиба за то, что он просто ответил и постоял за себя.

Напомним, что в апреле перед турниром UFC в Нью-Йорке Макгрегор со своей командой в Бруклине напал на автобус с бойцами UFC, где также находился Нурмагомедов.