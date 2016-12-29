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Роузи и Нуньес показали одинаковый результат на взвешивании

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Ронда РОУЗИ.Ронда Роузи. Возвращение железной леди

Чемпионка легчайшей категории UFC Аманда Нуньес и Ронда Роузи показали одинаковый результат на взвешивании, сообщает MMAJunkie. Обе спортсменки весят по 61,2 киллограмма. Поединок состоится 30 декабря в Лас-Вегасе.

Последний поединок в UFC Роузи провела в ноябре 2015 года, когда проиграла Холли Холм. Всего он провела 13 боев, 12 из которых выиграла.

Для Нуньес бой с Роузи станет первой защитой титула. Чемпионский пояс она завоевала в поединке с Мишей Тейт, которая, в свою очередь, отобрала его у Холм.

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Материалы REN-TV

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