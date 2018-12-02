Российскому борцу Ахмедову вручили золото Олимпиады-2008

Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов получил золотую медаль летней Олимпиады-2008 в Пекине (Китай). Он выступал в весовой категории до 120 кг.

Ранее был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил спортсмен из Узбекистана Артур Таймазов, которому тогда вручили золотую медаль. Сегодня на специальной церемонии золотую награду вручили россиянину, которая досталась ему в результате перераспределения медалей.

- Сегодня очень радостное и волнительное событие. Сегодня восстановлена справедливость, и наш замечательный спортсмен удостоен золотой олимпийской медали. Для нас это важное событие. Все должны понимать, что справедливость должна восторжествовать.

К допингу - нулевая терпимость, и новые технологии могут выявить нечестных атлетов. И теперь имя нашего спортсмена будет вписано золотыми буквами в историю мирового спорта, - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Его слова приводят "РИА Новости".