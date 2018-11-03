Российский боец после победы заявил, что из-за весогонки побывал в аду

Российский боец смешанного стиля Сергей Романов в пятницу на турнире M-1 Challenge 98 победил по очкам швейцарца Урса Пабло Ортманна. После боя Романов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), признался, что экстремальная весогонка сказалась на его состоянии.

– Я победил вчера еще, на весогонке, – сказал Романов. – Это было очень сложно. Я был в аду. Я был реально в аду, ребят. Это был пипец.

– Чувствовал ли ты последствия вчерашней весогонки?

– Ты бывал в аду? – спросил Романов у британского ведущего.

– Да, я женат.

– Я тоже женат. Но моя жена – настоящий рай. Жаль, что у тебя не так.

– Твой соперник почти поймал тебя на рычаг локтя. Насколько ты был близок к тому, чтобы сдаться?

– Пошел он! Он ничего не смог сделать. Я вчера был в аду! Ха-ха. Сегодня вылезал оттуда потихонечку. Еще бы денек, и я бы показал бой лучше. Но это были мои ошибки. Я их исправлю.

28-летний Романов одержал 15-ю победу в ММА при трех поражениях. Уроженец Санкт-Петербурга в том числе известен тем, что раньше участвовал в драках футбольных фанатов.