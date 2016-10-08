Российские и европейские самбисты встали на защиту Емельяненко

Президент Европейской и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев встал на защиту президента MMA России Федора Емельяненко. Ранее известный боец подвергся критике из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном. В его защиту была создана петиция на сайте change.org.

"Поклонники единоборств создали петицию в защиту Федора Емельяненко.Только за первые несколько часов существования петиция собрала уже свыше 50 тысяч подписей. Мы считаем своим долгом поддержать Федора Емельяненко, ибо для нас он прежде всего величайший самбист, показавший всему миру эффективность российского самбо и силу настоящего русского характера.

Мы искренне надеемся, что стороны возникшего конфликта придут к взаимопониманию и пожмут друг другу руки, ведь они заняты общим делом - развитием любимого спорта", - написал Елисеев на странице в Facebook.