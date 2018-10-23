Россиянин Владимир Дегтярев проведет бой с чемпионом Сербии Любо Ялови

27 октября в Казани россиянин Владимир Дегтярев проведет бой с сербом Любо "Турбо" Ялови за путевку в финал весовой категории до 80 кг розыгрыша Кубка мира "Боев ТНА".

По мнению спортивного директора "Лиги ТНА" Василия Флейшера россиянин является фаворитом в предстоящем бою, с каждым годом он прибавляет в мастерстве и уверенности в своих силах: "Владимир Дегтярев из Волгограда - победитель первенства мира по кикбоксингу в разделе К-1 WAKO, призер чемпионата Европы по кикбоксингу в разделе К-1, чемпион России и победитель Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1. Он третий сезон участвует в Кубке мира "Боев ТНА" и с каждым годом идет по нарастающей, набираясь опыта и бойцовской смекалки. Его соперник, 28-летний боец из Сербии Любо Ялови - 5-кратный чемпион Сербии по кикбоксингу в разделе К-1, двукратный победитель розыгрыша Кубка Европы, победитель Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1, чемпион мира и двукратный победитель розыгрыша Кубка мира по кикбоксингу в разделе К-1. Ялове принимает участие в "Боях ТНА" с 2014 года, он не боится высокой конкуренции, стабильно демонстрирует уникальную зрелищную технику и опасный для своих соперников бой".