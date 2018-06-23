Россиянин нокаутировал японца в дебютном поединке в UFC и отпраздновал победу прыжком. Видео

Российский боец ММA Петр Ян в своем дебютном поединке в UFC победил японца Теруто Ишихару. Он отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

За полторы минуты до конца раунда рефери в связи с явным преимуществом россиянина остановил поединок. Ян отпраздновал победу акробатическим прыжком через себя.

Всего в активе российского спортсмена девять побед в ММА при одном поражении.