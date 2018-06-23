Россиянин нокаутировал японца в дебютном поединке в UFC и отпраздновал победу прыжком. Видео

Российский боец ММA Петр Ян в своем дебютном поединке в UFC победил японца Теруто Ишихару. Он отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.
За полторы минуты до конца раунда рефери в связи с явным преимуществом россиянина остановил поединок. Ян отпраздновал победу акробатическим прыжком через себя.
Всего в активе российского спортсмена девять побед в ММА при одном поражении.
What a debut!! No Mercy from @PetrYanUFC at #UFCSingapore! pic.twitter.com/j0LHphDQ8F– UFC Europe (@UFCEurope) 23 июня 2018 г.