Россиянин Корешков победил американца Нжокуани в Bellator. Видео

Российский боец ММА Андрей Корешков победил американца Чиди Нжокуани на турнире Bellator 182, который прошел в Нью-Йорке. Поединок в полусреднем весе завершился в третьем раунде техническим нокаутом. Россиянин нанес сопернику серию ударов в голову, на что американец не смог ответить активной защитой. После второго предупреждения судья остановил поединок.

Для Корешкова эта победа стала 20-й в карьере при двух поражениях. Ранее он обладал титулом чемпиона Bellator, но потерял пояс, проиграв американцу Дугласу Лиме на турнире в Израиле.