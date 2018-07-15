Россиянин Корешков нокаутировал черногорского "Психопата"

Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков в первом раунде нокаутировал черногорца Васо "Психопата" Бакоцевича на турнире Bellator 203, который состоялся в Риме. Корешков нанес удар ногой с разворота в печень, а затем добил соперника двумя ударами, после чего судья остановил поединок.



27-летний Корешков выступает в полусредней весовой категории (до 77,1 кг). Провел 23 боя, одержав 21 победу и потерпев два поражения. С 2015 по 2016 годы являлся чемпионом Bellator в полсуреднем весе.



На счету 28-летнего Бакоцевича 33 победы и 18 поражений.

