Россия завоевала 15 золотых медалей на Кубке мира по тайскому боксу

Сборная России выиграла 15 золотых медалей из 24 на Кубке мира по тайскому боксу, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса России. Турнир проходил в Казани с 22 по 27 ноября.

Обладателями Кубка мира стали Антон Ихсанов (весовая категория до 48 кг), Холмурод Рахимов (51), Асланбек Зикрьеев (54), Набати Кямран (60), Иван Григорьев (75), Сурик Магакян (81), Абусупьян Абдулмеджидов (86), Арслан Яллыев (91), Гаджи Наврузов (свыше 91 кг). Всего разыгрывалось 13 комплектов наград.

У женщин победы одержали Вера Негодина (45), Анастасия Никоненко (48), Галина Попова (51), Юлия Березикова (57), Светлана Винникова (63,5) и Анастасия Непианиди (67). Всего разыгрывалось 11 комплектов наград.

У юниоров золотые медали выиграли Екатерина Соколова (54), Виктория Кувикина (60), Александр Затинайченко (48), Айк Бегян (57), Марк Валович (60, Дмитрий Чангалян (71) и Даниил Абрамов (свыше 91 кг).