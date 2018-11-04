Россия примет участие в первом объединенном чемпионате мира по ММА

Сборная России по ММА примет участие в чемпионате мира, который пройдет с 11 по 18 ноября в Бахрейне.
Впервые чемпионат мира по ММА пройдет в объединенном формате, под эгидой двух мировых федераций IMMAF и WMMAA. В этом году в главном состязании по ММА заявки на участие подали сборные сразу 52 стран.
Российскую команду представят:
до 52,2: Шахмалиев Шамиль;
до 56,7 кг: Сатиев Руслан;
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин;
до 65,8 кг: Юсупов Омарасхаб;
до 70,3 кг: Магомедов Магомед;
до 77,1 кг: Багомедов Ислам;
до 84 кг: Меджидов Джамал;
до 93 кг: Шахрудинов Магомед;
свыше 93 кг: Пономарев Григорий.
Одновременно с турниром в Бахрейне пройдет чемпионат мира среди юниоров (для спортсменов 18-20 лет), на участие в котором заявлены спортсмены из 33 стран.
Состав юниорской команды России:
до 56,7: Бахачилиев Шамиль;
до 61,2: Сатиев Имран;
до 65,8: Кадыров Данияр;
до 70,3: Хотов Резуан;
до 83,9 кг: Умаров Магомедхабиб;
до 93 кг: Глазков Игорь;
свыше 93: Махмудов Шамсудин.