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Рори Макдональд: "Шлеменко однозначно выиграл бой"


 
Шлеменко - Мусаси.Шлеменко - Мусаси. Как это было

Канадский боец смешанных единоборств Рори Макдональд раскритиковал решение арбитров присудить голландцу Гегарду Мусаси победу в бою с россиянином Александром Шлеменко.

Российский боец проиграл Мусаси со счетом 28:29 в рамках турнира Bellator 185. Болельщики встретили решение свистом. Шлеменко уже заявил, что подаст апелляцию.

То, что решение было спорным, признал даже сам Мусаси.

"Шлеменко однозначно выиграл этот бой, жаль, что это не было признано официально", - написал Макдональд в своем Твиттере.

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