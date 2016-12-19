Ронда Роузи: "Благодарна Макгрегору, который отвлек внимание на себя"

Боец UFC Ронда Роузи рада тому, что Конор Макгрегор стал самым знаменитым спортсменом промоушена. По ее словам, он отвлек внимание на себя, и это позволило 29-летней американке отдохнуть.

- Если главной мотивацией являются деньги, то все это ерунда, - приводит ESPN слова Роузи. - Денежные люди… Флойд Мейуэзер, Конор Макгрегор. У современного общества настоящий культ денег. Это самый легкий путь привлечь внимание к себе, что не говорит о правильности этого пути.

Конор подарил мне возможность отдохнуть, снял груз с моих плеч, чему я благодарна. Я никогда не стану рисковать своим здоровьем ради денег и внимания. Счастливой меня делают победы и то, что я лучшая в мире.