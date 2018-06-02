Реванш Шлеменко – Силва планируется провести в ноябре в Челябинске

Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко Адриан Бакош сказал, что бой-реванш между его клиентом и бразильцем Бруно Силвой планируется провести в ноябре в Челябинске. Накануне, 1 июня, 34-летний россиянин уступил южноамериканцу на турнире M-1 Challenge 93, который также прошел в Челябинске.

– Реванш планируется в ноябре на той же арене, – цитирует ТАСС Бакоша.

Напомним, для Шлеменко это поражение стало 11-м в ММА при 56 победах. Силва, в свою очередь, выиграл 18 поединков, уступив в шести.

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