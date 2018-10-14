Рэпер 50 Cent готов прилететь в Дагестан и обсудить с Хабибом контракт с Bellator

Рэпер 50 Cent заявил, что готов приехать в Дагестан и провести переговоры с Хабибом Нурмагомедовым по поводу перехода бойца из UFC в Bellator. Ранее Хабиб пригрозил UFC разорвать контракт с организацией, если она уволит члена его команды Зуйбару Тухугова. Ранее UFC отменила бой Тухугова из-за его драки с Конором Макгрегором. Инцидент произошел после победы Нурмагомедова над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. 50 Cent поддержал Хабиба в конфликте, на что боец пригласил его в Дагестан.

"Я принимаю предложение Нурмагомедова и собираюсь увидеться с ним и его командой в Дагестане, после того, как закончу работу над сериалом Power", - написал 50 Cent в Инстаграме.