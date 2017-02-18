Ренат Лайшев: "Мы верили и верим в победу Емельяненко"

Заслуженный тренер России Ренат Лайшев верит в успех Федора Емельяненко в поединке с американцем Мэттом Митрионом, который состоится сегодня в рамках турнира Bellator в Сан-Хосе.

- Не могу согласиться с тем, что американца считают фаворитом предстоящего боя, - сказал Лайшев. - Мы верили и верим в нашего Федора. Он лучший. Емельяненко – это такой спортсмен, который интересен всей нашей стране, детям, которые смотрят и наблюдают за талантливым самбистом, прежде всего. Для меня, как для первого вице-президента федерации самбо России, очень важно, чтобы наш национальный вид спорта всегда торжествовал, и мы доказывали его преимущество. Будем болеть за Федора. Спорт - это такая вещь, где что-то предсказывать сложно. Тем он и интересен. Мы должны думать о красоте боя, бойцовском азарте, который пройдет в этой схватке, и тогда определится сильнейший. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)