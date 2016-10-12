19:48 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

"РЕН": "Основная версия нападения на дочь Емельяненко – ограбление"

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Основной причиной нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко является грабеж, сообщает телеканал "РЕН". По данным источника, преступник набросился на несовершеннолетнюю девочку днем 9 октября возле одного из домов на улице Мытной. Вечером того же дня мать девочки написала заявление о нападении в ОМВД по району Замоскворечье.

Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои
в Грозном, совершено нападение //
СМИ: дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной // 
Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //
"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери // 
В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт
госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //
Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию" //
Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора.
Спортсмен тренируется в Старом Осколе"  //
Полиция проверяет информацию о нападении на дочь Федора Емельяненко  //
Власти Чечни готовы помочь в поиске напавших на дочь Емельяненко //
Источник: "По факту нападения на дочь Емельяненко возбуждено уголовное дело"

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Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

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КОММЕНТАРИИ (3)
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igorvasilevich

Promesov зри выше. Мы им контрибуцию еще платим. Вместо Ермолова решения проблемы.

20:14

igorvasilevich

Путин наведи порядок с главным виновником.

20:13

Promesov

Депутат Адам Делимханов в это время угрозы в инстаграм посылал - эту версию пробовали проверит?

20:11

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