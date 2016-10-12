"РЕН": "Основная версия нападения на дочь Емельяненко – ограбление"

Основной причиной нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко является грабеж, сообщает телеканал "РЕН". По данным источника, преступник набросился на несовершеннолетнюю девочку днем 9 октября возле одного из домов на улице Мытной. Вечером того же дня мать девочки написала заявление о нападении в ОМВД по району Замоскворечье.
Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".
СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои
в Грозном, совершено нападение //
СМИ: дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной //
Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //
"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //
В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт
госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //
Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию" //
Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора.
Спортсмен тренируется в Старом Осколе" //
Полиция проверяет информацию о нападении на дочь Федора Емельяненко //
Власти Чечни готовы помочь в поиске напавших на дочь Емельяненко //
Источник: "По факту нападения на дочь Емельяненко возбуждено уголовное дело"
igorvasilevich
Promesov зри выше. Мы им контрибуцию еще платим. Вместо Ермолова решения проблемы.
20:14
igorvasilevich
Путин наведи порядок с главным виновником.
20:13
Promesov
Депутат Адам Делимханов в это время угрозы в инстаграм посылал - эту версию пробовали проверит?
20:11