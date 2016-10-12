"РЕН": "Основная версия нападения на дочь Емельяненко – ограбление"

Основной причиной нападения на дочь президента Союза ММА России Федора Емельяненко является грабеж, сообщает телеканал "РЕН". По данным источника, преступник набросился на несовершеннолетнюю девочку днем 9 октября возле одного из домов на улице Мытной. Вечером того же дня мать девочки написала заявление о нападении в ОМВД по району Замоскворечье.

Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

СМИ: на дочь чемпиона мира, раскритиковавшего бои

в Грозном, совершено нападение //

СМИ: дочь Федора Емельяненко была госпитализирована после избиения мужчиной //

Источник: Напали именно на дочь Федора Емельяненко //

"РЕН": В окружении Емельяненко назвали выдумкой сообщение об избиении дочери //

В НИИ детской хирургии и травматологии подтвердили факт

госпитализации девочки с фамилией Емельяненко //

Андрей Рябинский: "Нападение на дочь Емельяненко больше похоже на какую-то провокацию" //

Тренер Емельяненко: "Ничего не знаю о нападении на дочь Федора.

Спортсмен тренируется в Старом Осколе" //

Полиция проверяет информацию о нападении на дочь Федора Емельяненко //

Власти Чечни готовы помочь в поиске напавших на дочь Емельяненко //

Источник: "По факту нападения на дочь Емельяненко возбуждено уголовное дело"