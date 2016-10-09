Рамзан Кадыров сравнил детские игры со смешанными единоборствами

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем Instagram видео, в котором в шутку сравнил игры детей с боями смешанных единоборств (ММА). Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко жестко высказался относительно показательных детских боев на турнире в Грозном, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей. Позднее Рамзан Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять президента Емельяненко.

Также была создана петиция на имя Президента России Владимира Путина с просьбой встать на защиту Федора Емельяненко. Автор петиции уверен, что Емельяненко не заслуживает оскорблений в свой адрес из-за привлечения внимания к проведению детских боев во время турнира по смешанным единоборствам в Грозном.

Приводим текст сообщения Кадырова из Instagram полностью:

Дорогие друзья! Я чисто случайно стал свидетелем возмутительного случая! Шейх-Магомед и Шейх-Ахмад вдвоём напали на Адама. Они повалили его на пол и жестоко избивали, нанося удары по голове, лицу, в челюсть. Но и это не все! Шейх-Ахмад, нарушив все мыслимые и немыслимые правила, нормы и инструкции, верхом сел на Адама, и со всей силой подпрыгивал! Подойдя поближе, разглядев происходящее, я ужаснулся! Шейх-Магомед острыми, как лезвия бритвы, зубчиками кусал Адама в локти, щёки, шею! Моему удивлению и возмущению не было предела. Мало того, что дети, а честно говоря, не дети, а малютки, принимают участие в самой настоящей битве, так на них и, избиваемом ими Адаме, нет не только шлемов с защитной сеткой, так они вышли на тропу войны без страховки, расписок родителей, медсправок, бандажей, жилетов, накладок на коленях и т.д. и т.п.



Почему бездействует их самый главный тренер Абдул-Керим Эдилов? Куда смотрели судьи и рефери, выпустившие их на поединок? Нет, не ПОЕДИНОК, а ДВУЕДИНОК. Ведь накинулись вдвоем на одного! Мне также непонятно, чем заняты все федерации, их руководители? Я, конечно, на своём уровне принял все меры разъединения и воздействия. Но малыши говорят, почему им не позволено бороться с Адамом, если взрослым разрешают колотить друг друга, пока кровь не польётся ручейками. Я попытался объяснить, но дети посчитали, что запрет на размахивание кулачками ущемляет их детско-гражданские права, гарантированные международными конвенциями и национальными законами.



Первым делом пришла в голову мысль обратиться за поддержкой в судебные инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Но… Подумал, немного остыл, понял, что ничего не поделаешь, ведь дети мои и сражение у них между собой. Это их выбор, соответствующих, как Адам утверждает, правам ребенка! Но взрослые дяди этот выбор игнорируют! Думаю, все-таки придется им учиться держать в руках смычок и извлекать звуки из скрипки! Только не могу додуматься, как их убедить, что детям нельзя быть детьми.