Рамзан Кадыров предложил организовать бой-реванш между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым на турнире Fight Nights Global 90 и предложил организовать реванш в Грозном. Поединок бойцов в Москве в ночь на субботу завершился вничью.

– Зрелище было захватывавшим, – такое сообщение появилось в Инстаграме Кадырова. – Вердикт – ничья! Я не склонен спорить с судьями. Однако даже поверхностная консультация со специалистами показала, что я прав. По нашему общему мнению победил Магомед Исмаилов, при том, что в целом бой был равным и Владимир Минеев также блестяще проявил себя в клетке.

Что ж, решение принято и нам ничего не остается как (хоть и очень неохотно) согласиться с ним. Что я могу сказать? Магомед, ты позитивный джигит, и настоящий горец, которым может гордиться весь Кавказ. Ты полон сил, задора, энергии и, главное, решимости неуклонно добиваться поставленных целей...

А между тем, я предлагаю организовать реванш, достойный звезд первой величины на прославленной арене "Ахмата" в Грозном, где главным станет бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Вот это будет блестящий Реванш!