Рамзан Кадыров: "Если Хабиб и Флойд договорятся о бое в Грозном, организуем его на высшем уровне"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Грозный готов принять потенциальный поединок между многократным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

- Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня, – цитирует Кадырова пресс-служба The Money Team Russia. - И если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне!

Конечно, я буду за Хабиба болеть. Он наш боец – мусульманин, россиянин, кавказец. В то же время я большой поклонник таланта Мейвезера. Я очень его уважаю. Он приезжает к нам как домой. Его слова: "Я хочу в Чечне построить дом, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России". У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения.

Напомним, российский чемпион UFC в легком весе ранее заявил, что планирует провести бой с Мейвезером на стадионе "Лужники". Нурмагомедов заявил о намерении встретиться с Мейвезером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американец принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.