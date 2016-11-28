Рамзан Кадыров: "Емельяненко поступил неэтично и не по-мужски, полез в мою семью"

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров в интервью ТАСС выразил мнение, что глава Союза ММА России Федор Емельяненко не имел права размещать в одной из социальных сетей фотографии его детей. По его словам, Емельяненко поступил неэтично и не по-мужски.

Напомним, 4 октября в столице Чечни прошел турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого выступили юные спортсмены, включая трех сыновей Рамзана Кадырова. Емельяненко жестко высказался относительно боев, после чего подвергся жесткой критике со стороны некоторых общественных деятелей и главы Чечни Рамзана Кадырова.

Позднее Кадыров обратился ко всем с просьбой прекратить оскорблять Емельяненко. И все нелицеприятные сообщения в адрес главы ММА были удалены со страниц в социальной сети Instagram.

- Федор возглавляет союз ММА и, как мне кажется, имел все основания высказаться о боях без правил с участием детей, которые организовал клуб "Ахмат", - обратился корреспондент к Кадырову.

- Он руководит любительским ММА, не имеющим отношения к профессиональным клубам, в том числе к нашему. Почему он дает оценки? Но у нас был другой вопрос к Емельяненко. Вместе с комментарием он разместил в интернете фото моего маленького сына. А в социальные сети разные люди заходят, вот и начались оскорбления в адрес ребенка…

Федор мог бы поставить свой сильно разукрашенный портрет после боя с Мальдонадо, если такой принципиальный! А чужого сына трогать не надо. Емельяненко поступил неэтично и не по-мужски, полез в мою семью.

Ему позвонил мой помощник, полчаса все объяснял. И что детские поединки были показательными, и что родители находились в зале… Мы попросили убрать снимок. Федор отказался, ответил, что тогда подумают, будто он испугался. Ему сначала надо было поздравить бойцовский клуб "Ахмат" с первыми чемпионскими поясами, а потом какие-то претензии предъявлять. Наш клуб уже вошел в рейтинге WFC в пятерку лучших в мире! Мы отлично организовали и провели крупный турнир, совпавший с Днем города Грозный!

Никто не говорит, что защитные шлемы не нужны. На тренировках дети обязательно используют защиту, загляни в борцовский зал, где сейчас занимаются мои сыновья, сам увидишь. Показательные бои потому так и называются, что это шоу! Для зрителей. Для родителей. Промоутер заранее все объявил, судьей назначили детского тренера, он знал, когда остановить поединок, чтобы никто не пострадал случайно. Все остались довольны, только Федор нет. Почему было не порадоваться за других?