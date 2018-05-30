Промоутер: "Конор за бой с Хабибом получит больше, чем за другие бои в ММА"

Промоутер Александр Алтушкин, отвечающий за организацию боев по правилам ММА в RCC Boxing Promotions, поделился ожиданиями от возможного поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в UFC.

- Если организаторы найдут правильную мотивацию для спортсменов, то все возможно, сказал Алтушкин. - Хабиб сейчас чемпион, он готов отстаивать свой титул вне зависимости от претендентов. Конор - тот человек, который привык удивлять и шокировать публику. У Конора уже полтора года простой в ММА. Фанаты уже заждались. Ему нужно яркое возвращение. Бой с Хабибом подходит для этого как нельзя лучше. Конор уже избалован большими чеками за поединки.

Конкретных цифр, которые он заработает за поединок с Хабибом, назвать не смогу, но определенно этот бой будет самым высокобюджетным относительно предыдущих поединков Конора по ММА. Смешанные единоборства развиваются довольно стремительно, бои выходят на новые уровни, растёт финансовая составляющая гонораров. Поэтому у этого боя есть все шансы стать одним из самых кассовых в истории ММА. (Михаил ПОТАПОВ)