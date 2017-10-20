Проморолик к бою Шлеменко - Мусаси. Видео

Российский боец ММА Александр Шлеменко и голландец Герард Мусаси с пятницы на субботу, с 20 на 21 октября проведут бой в рамках Bellator 185. Поединок состоится в американском Анкасвилле на арене "Мохеган-Сан". Ожидается, что бойцы появятся на ринге около 4 утра по московскому времени.

Ранее бойцы прошли процедуру взвешивания. Оба вложились в границы средней весовой категории. Шлеменко показал результат 84,37 килограмма, Мусаси - 84,25 килограмма.