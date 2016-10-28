Прокуратура опротестовала решение об условно-досрочном освобождении Александра Емельяненко

Председатель Борисоглебского городского суда Воронежской области Николай Каратаев подчеркнул, что прокуратура опротестовала решение суда об условно-досрочном освобождении россиянина Александра Емельяненко, осужденного за изнасилование.

Ранее сообщалось, что срок спортсмена должен быть заменен на исправительные работы. В этом случае из зарплаты осужденного будет удерживаться 10 процентов в доход государства.

- Борисоглебская межрайонная прокуратура 27 октября опротестовала решение суда об освобождении по УДО бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, - приводит ТАСС слова Каратаева. - Незадолго до окончания рабочего дня в четверг поступило к нам от прокуратуры апелляционное представление. Более того, даже если бы прокуратура отправила апелляцию до 24 часов 27 октября по почте, то считалось бы, что они успели в 10-дневный срок.

Апелляционное представление подано по статье 70 УК РФ - возражение по срокам исправительных работ: их нельзя назначать больше двух лет, а в решении суда - 2 года и 23 дня. Если бы не опротестовала решение суда, Емельяненко вышел бы на свободу 28 октября 2016 года.

Напомним, в 2015 году Емельяненко был приговорен к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей. Он был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.