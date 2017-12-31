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Президент UFC - о Нурмагомедове: "Зверь!"


Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 219, который прошел в Лас-Вегасе. 

"Уоу! Зверь!", – написал Уайт на своей странице в Твиттере.

Этот бой для Нурмагомедова стал 25-м по счету, во всех он одержал победу. Предыдущий поединок состоялся 12 ноября 2016 года против американца Майкла Джонсона. На счету Барбозы 19 побед и 5 поражений.

Напомним, титул временного чемпиона в этой весовой категории принадлежит Тони Фергюсону. Нурмагомедов должен был провести поединок с американцем 5 марта, однако за несколько часов до взвешивания россиянин был госпитализирован из-за процедуры сгонки веса.

Трансляция боя Нурмагомедова //
Нурмагомедов победил Барбозу

 

 

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