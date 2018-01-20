Президент UFC: "Бой Фергюсон - Нурмагомедов будет титульным"

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции объявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном будет титульным. По его словам, 7 апреля в Бруклине бойцы на турнире UFC 223 поспорят за звание бесспорного чемпиона. Тем не менее, о лишении титула ирландца Конора Макгрегора по причине отсутствия боев объявлено не было.

- У меня нет новой информации по Макгрегору, - сказал Уайт. - Победитель боя станет бесспорным чемпион. Сейчас Конор говорит: "Может быть, я вернусь в августе, может быть, в сентябре". Это почти два года. Это несправедливо по отношению к остальным парням в UFC. Все хотят добраться до вершины.

Право на титул. Хабиб готов забрать корону //

UFC подтвердил, что бой Нурмагомедов - Фергюсон состоится 7 апреля