Президент Bellator не удивится, если Емельяненко выиграет чемпионский пояс турнира тяжеловесов и завершит карьеру

Президент Bellator Скотт Кокер в преддверии турнира тяжеловесов сообщил о том, что победа российского бойца Федора Емельяненко его не удивит. По словам главы организации, это будет прекрасным способом завершить карьеру.

– Емельяненко захотел принять участие. Он сказал мне, что хочет бороться и стать чемпионом, – приводит MMA Fighting слова Кокера. – Как бы вы поступили, если бы Федор обратился к вам с просьбой? Отказали бы?

Вы ответите положительно, чтобы продемонстрировать свое уважение и дать ему возможность бороться на равных.

Я не удивлюсь, что Емельяненко выиграет турнир и уйдет чемпионом. Прекрасный способ завершить карьеру.

Напомним, что первый бой в рамках турнира тяжеловесов Федор Емельяненко проведет против американца Фрэнка Мира. Также в турнире примут участие Куинтон Джексон, Чел Соннен, Райан Бэйдер, Мохаммед Лаваль, Рой Нельсон и Мэтт Митрион.