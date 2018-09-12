Президент "Анжи" о противостоянии Хабиба и Тимати: "Нам не близки раздетые люди на сцене"

Президент "Анжи" Осман Кадиев встал на сторону бойца MMA Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэперами Егором Кридом и Тимати, сообщает matchtv.ru. Егор Крид вынужден был отменить концерт в Дагестане из-за многочисленных угроз. Нурмагомедов написал "Невелика потеря", а ранее неоднократно жестко критиквал поведение молодежи на концертах рэперов. На конфликт обратил внимание и владелец лейбла Black Star Тимати, который заявил, что был о Хабибе "лучшего мнения".

- Как вы относитесь к концертам рэп-исполнителей в Дагестане?

- Абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене.

- Слышали ответ той стороны?

- Не слушаю такое, мне не до этого. Хабиб просто так не скажет, а право на мнение у него есть.

- Как и у Тимати. Он написал, что ислам не приветствует состязаний за деньги и публичных выступлений в трусах, пусть и спортивных.

- Высказаться может каждый человек, не надо его за это осуждать. Я поддерживаю, естественно, Хабиба. Рэп не понимаю, не слушаю, как и все мои близкие. Если мне нравится классическая музыка, почему я должен ходить на рэп? Я еду в Москву и иду в Большой театр. Кому нравится рэп, пусть поступают так же: едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно. Говорю не как футбольный руководитель, а как гражданин. Лично я против. Это субъективно, но это так.

Тимати хочет поговорить с Хабибом. Боец против рэперов //

Тимати обратился к Хабибу по поводу отмены концертов. Видео //

Егор Крид ответил Хабибу //

Тимати ответил Хабибу: "Я был о тебе лучшего мнения" //

Тимати ответил Нурмагомедову: "Не выставляйте фото с ринга в трусах"