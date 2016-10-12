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Пресс-секретарь Кадырова: "Мне ничего не известно по поводу избиения дочери Емельяненко"

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Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал, что не в курсе ситуации с избиением дочери главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Ранее столичный главк МВД подтвердил возбуждение уголовного дела по статье о побоях после избиения дочери спортсмена.

– Мне об этом ничего не известно, поэтому по этой теме я ничего не могу сказать, – приводит слова Каримова "Газета.Ru".

Преступление было совершено в конце прошлой неделе. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?

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Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/news/2016/10/12/n_9213203.shtml

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