Пресс-секретарь Кадырова: "Мне ничего не известно по поводу избиения дочери Емельяненко"

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов рассказал, что не в курсе ситуации с избиением дочери главы Союза ММА России Федора Емельяненко. Ранее столичный главк МВД подтвердил возбуждение уголовного дела по статье о побоях после избиения дочери спортсмена.

– Мне об этом ничего не известно, поэтому по этой теме я ничего не могу сказать, – приводит слова Каримова "Газета.Ru".

Преступление было совершено в конце прошлой неделе. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?