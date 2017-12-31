Прекрасная ринг-герлз боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео

UFC на официальной странице в Твиттере опубликовала сообщение с кадром Арианни Селесте, которая является ринг-герлз на проходящем в эти минуты турнире UFC 219. В ближайшее время состоится бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и бразильцем Эдсоном Барбозой. "СЭ" проведет трансляцию поединка.

Трансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Видео

Сразу после боя на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор боя (видео), лучшие моменты схватки, разбор от профессиональных бойцов MMA, комментарии наших ведущих авторов, а также участников боя.

Видеотрансляция боя Нурмагомедов – Барбоза. Прямой эфир.