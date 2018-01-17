Пойманный на допинге Джонс прошел проверку на детекторе лжи

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ранее пойманный на допинге, прошел проверку на детекторе лжи, сообщает MMAFighting. 30-летний американец был протестирован 7 декабря в США с целью доказать свою невиновность в нарушении антидопинговых правил. По информации источники, Джонс успешно прошел тест.

Отмечается, что проверка проводилась по инициативе спортсмена – ни UFC, ни USADA не просили его об этом.

Напомним, ранее Джонс был лишен титула UFC из-за нарушения антидопинговых правил. Его допинг-проба "Б", сданная перед поединком с Даниэлем Кормье, дала положительный результат на туринабол.