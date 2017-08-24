Пояс боя Макгрегор - Мейвезер содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс к бою между чемпионом UFC Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.