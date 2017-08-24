Уличная атлетика при поддержке Datsun
02:29 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Пояс боя Макгрегор - Мейвезер содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов

Всемирный боксерский совет (WBC) подготовил специальный пояс к бою между чемпионом UFC Конором Макгрегором и боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Трофей, получивший название Money Belt, изготовлен из крокодиловой кожи и содержит 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 300 изумрудов.

Бой пройдет в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 27 августа. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка Мейвезер - Макгрегор.

Опрос

Кто победит - Мейвезер или Макгрегор?
голосовать
Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий