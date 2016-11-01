Поветкин и Харитонов создали промоутерскую компанию

Боксер Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов создали промоутерскую компанию "Корпорация чемпионов". Первый является олимпийским чемпионом по боксу и претендентом на титул чемпиона мира среди профессионалов, а второй - одним из самых известных бойцов ММА в России.

- Создана промоутерская компания "Корпорация чемпионов". Ее учредители – Александр Поветкин, Сергей Харитонов, тренер Руслан Кривуша и бизнесмен Эдуард Филбегер, – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Витязь Fight". - На данный момент контракт с компанией уже имеют два чемпиона мира по кикбоксингу – Алим Набиев и Тимур Айляров.