13:55 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Поветкин и Харитонов создали промоутерскую компанию

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Боксер Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов создали промоутерскую компанию "Корпорация чемпионов". Первый является олимпийским чемпионом по боксу и претендентом на титул чемпиона мира среди профессионалов, а второй - одним из самых известных бойцов ММА в России.

- Создана промоутерская компания "Корпорация чемпионов". Ее учредители – Александр Поветкин, Сергей Харитонов, тренер Руслан Кривуша и бизнесмен Эдуард Филбегер, – сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Витязь Fight". - На данный момент контракт с компанией уже имеют два чемпиона мира по кикбоксингу – Алим Набиев и Тимур Айляров.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3750532

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