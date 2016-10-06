Помощник Кадырова утверждает: детские бои в Грозном не носили жестокий характер

Представитель главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Европе Тимур Дугазаев подчеркнул, что детские поединки MMA, прошедшие в Грозном, носили характер показательных. Соревнования были приурочены ко дню рождения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Трое сыновей Кадырова победили своих соперников на этом турнире. Президент Союза MMA России Федор Емельяненко раскритиковал проведение данного турнира, а Министерство спорта запросит информацию о его участниках.

- Это были показательные поединки, в которых дети продемонстрировали то, чем они ежедневно занимаются и чему посвящают свою жизнь, - цитирует ТАСС Дугазаева. - Ни о какой жестокости не было речи, дети показали себя настоящими мужчинами и воинами, как и подобает, в их боях не было крови и серьезных травм. Мы не воспитываем в них негатив, а лишь хотим, чтобы они показывали положительный пример другим. Что касается регламента поединков, то он был полностью выстроен под показательные выступления.

Критика была и будет, но Федору стоило воспринимать ситуацию с позиции мужчины. И, если бы он ее воспринимал именно так, то в своем последнем поединке против Фабио Мальдонадо он признал бы свое поражение.