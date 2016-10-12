Полиция подтвердила возбуждение уголовного дела после нападения на дочь Емельяненко

Столичный главк МВД подтвердил возбуждение уголовного дела по статье о побоях после избиения дочери президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Преступление было совершено в конце прошлой неделе. Нападавшие нанесли девочке удар в грудь, вследствие чего ребенок попал в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. В медицинском учреждении был поставлен диагноз "ушиб грудной клетки и брюшной полости".

– По результатам проведенной проверки информации об избиении несовершеннолетней в центре Москвы отделом дознания ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ, – сказал РИА Новости представитель главка МВД. – Проводится комплекс необходимых оперативных мероприятий по данному делу.

Все о происшествии - Кто напал на дочь Федора Емельяненко?