Петр Ян рассказал о подготовке к бою с Андраде

Российский боец смешанного стиля Петр Ян готовится к поединку с Сильвой Де Андраде, который состоится 29 декабря в Лас-Вегасе. Бой пройдет в андеркарде турнира UFC 232, где в главной встрече сойдутся Джон Джонс и Александр Густафссон. На этом же турнире выступит белорус Андрей Орловский.

- Бой в Лас-Вегасе - это хороший вызов самому себе, - подчеркнул Ян. - Я пришел в UFC, чтобы драться с лучшими, заявить о себе и вступить в гонку за титул. У меня нет какого-то мандража, что Сильва входит в топ-15. Я понимаю, что этот бой самый ответственный в моей карьере. Стараюсь готовиться нормально, нет никакой недооценки соперника. Андраде выиграл 19 боев нокаутом - жесткий, опасный соперник, который всегда вкладывается в удары и старается потрясти оппонента. Главное выйти на бой собранным и отрабатывать свои удары. Для нас обоих важно прийти к бою без травм, и когда закроется клетка, мы узнаем, кто лучше.

Я вторую неделю в Таиланде, первая была акклиматизационной. Уже сейчас повышаем интенсивность тренировок, начинается функциональная и силовая подготовка. Позже начнем работать над ударной техникой и борьбой, над теми моментами, которые будут проходить от соперника. За две недели до боя планирую вылететь в США, большая разница во времени и другая погода, потребуется время на адаптацию. Там уже буду гонять вес. (Михаил Потапов)

Для Петра Яна бой в Вегасе станет первым на номерном турнире UFC, а его соперник занимает 14 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе.