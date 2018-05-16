Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября

Московский спорткомплекс "Олимпийский" примет первый в истории турнир UFC на территории России, сообщает официальный сайт промоушена. Поединки пройдут 15 сентября, а старт продаж билетов запланирован на 1 июня.

Отметим, что состав участников турнира пока не анонсирован. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что первый в истории организации турнир в России, скорее всего, пройдет без чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов: "Выступлю в России, если это будет основное шоу UFC"