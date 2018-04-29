Павел Колобков: "Бой с Миром показал невероятную физическую форму Емельяненко"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко над американцем Фрэнком Миром в четвертьфинале Гран-при Беллатор.

– Я давно знаком с Федором и очень рад за него, – сказал Колобков. – Возвратившись в профессиональный спорт после длительного перерыва, он продолжает оставаться лидером в смешанных единоборствах, устанавливает новые рекорды. Этот бой стал еще одним доказательством его невероятной физической формы. В нем Федор за 48 секунд одержал победу над противником, который сильно превосходит его в весе. Это заслуженная победа и могло быть только так, и никак иначе. Поздравляю Федора! Его успехи способствуют развитию смешанных единоборств в нашей стране.

Емельяненко в полуфинале Гран-при встретится с другим представителем США – Чейлом Сонненом. Бой пройдет осенью.